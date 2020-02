Fuertes frases de La Catta sobre Rodrigo Donato, el novio del Juan Carlos Acosta: "Era un psicópata"

La autopsia que se le realizó a Juan Carlos Acosta determinó que el bailarín, fallecido el domingo a los 41 años, sufrió una tromboembolia pulmonar que le provocó la muerte. La Catta, coreógrafa del Súper Bailando, e íntima amiga de Juanky, como lo llamaban, habló en Hay que ver de las dudas que existen sobre el fallecimiento y tuvo duras palabras sobre Rodrigo Donato, el novio del patinador.

“Se habló del novio. Yo lo vi una vez que me lo crucé en Navidad en un shopping y fueron dos minutos. Él nunca lo trajo a ninguna cena. Nos contó de la relación que tenía con él y de hecho, nosotros no estábamos de acuerdo con esta relación porque este chico lo maltrataba. Con él era malo, realmente. Un psicópata”, contó la coach de ShowMatch.

“Él estaba muy angustiado por esa relación que no la podía soltar. Nosotros habíamos organizado un viaje en el cual nos enteramos por uno de sus amigos que no vino por una cuestión económica y también porque le tenía miedo a este pibe”, señaló Catta, después de que algunos amigos de Juan Carlos pidieron que la última pareja del bailarín sea investigado.

“Se hablaron muchas cosas que no son ciertas. Nosotras estamos muy angustiadas. Queremos que dejen de hablar boludeces y recordarlo a él como la persona que fue. Un ser de luz, muy generoso, un gran artista”, siguió. “Él no consumía nada, tenía muchísimos proyectos, estaba estudiando una carrera universitaria”, contó la coreógrafa. “Hacía mucho tiempo que había dejado los esteroides y todas esas cosas que se hablaron. No es verdad”, concluyó La Catta.