Fuertes críticas a Ricardo y Chino Darín por reírse de un desubicado chiste de Karlos Arguiñano sobre una violación

En medio de una divertida y relajada entrevista en El Hormiguero, un popular programa de España, Ricardo y Chino Darín participaron de un llamado sorpresa y quedaron envueltos en una verdadera polémica al reírse de un desafortunado chiste que contó el chef Karlos Arguiñano.

"Hay dos chicas argentinas y una le dice a la otra: ‘Graciela, ayer me violó un gallego’. ¿Y cómo sabés vos que era un gallego? Le tuve que ayudar", dijo el cocinero, generando la carcajada del conductor y los actores argentinos. El fragmento del video se viralizó en las redes sociales, donde surgieron fuertes críticas por su actitud. Por si fuera poco, el programa se realizó el 25 de noviembre en el Día Internacional contra la Violencia de Género.

En medio de la repercusión, el chef se tomó un minuto en su programa, Cocina abierta, para pedir rápidamente disculpas por haber bromeado con algo tan grave. “Antes de empezar quiero pedir disculpas. Ayer entré en 'El Hormiguero' en directo por teléfono y conté un chiste que jamás tuve que contar... Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día. Fueron 15 segundos que me han destrozado, pero la vida continúa y hay que seguir. Perdón de verdad”, se lamentó el reconocido cocinero.

"Hay dos chicas argentinas y le dice una a la otra: Graciela, ayer me violó un gallego. ¿Y cómo sabes vos que era gallego? Le tuve que ayudar" Este es el "chiste" de Carlos Arguiñano en el hormiguero, que causo mucha gracia a Ricardo Darin, Chino Darin y ¿Cómo no?

Lo bien que me caen Darín y su hijo oriental no tiene nombre, pero me parece que haberse reìdo en un programa mientras el cocinero Arguiñano contaba un chiste sobre una violaciòn me temo que, ay, no los va a favorecer mucho en su imagen de varones deconstruidos.