Fuerte versión sobre Santiago Mocorrea tras separarse de Lali Espósito: "Lo vieron por zona norte con una chica llamada Valeria"

En la mañana del lunes Lali Espósito (28) confirmó que su romance con Santiago Mocorrea (37), tras tres años y medio juntos, había llegado al fin. A través de su cuenta de Twitter aseguró que había sido en buenos términos y le dedicó palabras de cariño. “Decí que te lo dije yo, que hablaste y me preguntaste porque es la verdad”, habían sido las palabras de Lali que reprodujo Ángel de Brito.

En Los Ángeles de la mañana, luego de contar la primicia, Karina Iavícoli aseguró que al productor lo habían visto con otra joven hace dos semanas. “Me escribió una chica diciendo que lo había visto a él conversando y como 'cercano' con otra persona en zona norte”, aseguró la periodista, luego de contar que la propia Lali en primera persona les había confirmado su ruptura.

La panelista dio más detalles sobre la joven con la que fue visto el ahora ex de la cantante. “El mail es del 13 de septiembre. Una chica, que no me dice el nombre, me contó que lo vieron por zona norte en el auto y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. La chica de la que supuestamente hablan se llama Valeria y el apellido empieza con ‘F’. Es jovencita, tendrá 25 años”, pormenorizó.

También la periodista enfatizó en los dichos de la actriz acerca de que todo había sido en buenos términos. “No quiero adosarle un engaño a Mocorrea después de esto. Es la palabra de la protagonista y yo le creo a Lali”, aseguró la periodista, tras la separación de Lali Espósito y Santiago Mocorrea.