Fuerte versión: Floppy Tesouro, ¿en crisis con Rodrigo Fernández Prieto tras un año y medio de matrimonio?

La relación de pareja de Floppy Tesouro (33) y Rodrigo Fernández Prieto (40) está envuelta en rumores de mal momento sentimental, luego de tres años y medio de amor (uno y medio de matrimonio) y una hija en común, Moorea (2).

Según informó Débora D'Amato en Intrusos, la actriz y el empresario estarían atravesando una profunda crisis: "No quiero decir separación, pero hay una crisis fuerte. Todavía no está asumida y seguramente van a salir a desmentirla, pero Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto están en crisis", aseguró la periodista, luego de recordar la boda top en Punta del Este, en diciembre de 2017.

Con información en su poder, Débora agregó un especial momento al que Fernández Prieto no asistió y que encendió la alarma de malestar entre ellos: "Hay un detalle que no es menor. Hace muy poquito ella bautizó a Moorea y me llamó la atención de que él no estuviera. La explicación que dio Floppy fue que él no es creyente, por eso no estuvo ahí", agregó la panelista, exponiendo un evento celebrado el 24 de noviembre de 2018.

Activos en las redes sociales, el último posteo de ambos, en el que se mostraron juntos, data del 4 de abril, día en el que Tesouro cumplió años y lo celebraron en familia.

Con el fuerte rumor de crisis resonando en los medios, Ciudad intentó comunicarse con Floppy vía WhatsApp, pero la modelo leyó el mensaje y optó por el silencio. ¿Será una tormenta pasajera? El tiempo lo dirá.