Fuerte tweet de Nancy Pazos ante la posible presencia de Jey Mammón al Martín Fierro 2023

Este sábado, Nanzy Pazos publicó un fuerte mensaje desde su cuenta oficial de Instagram en el que hizo referencia a la posible presencia de Jey Mammón al Martín Fierro 2023.

“Si Jey Mammón va mañana a la fiesta del Martín Fierro (yo aún creo que va a recapacitar) voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas”, comenzó escribiendo.

Luego, la panelista continuó: “Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza, haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario, sacan lo peor de mí”.

“Le faltan muchas sesiones de terapia para reinsertarse en la sociedad sin lastimar a nadie más. Pienso, fundamentalmente, en ese pibe de 14, 16 o 17 años (para mí ética no hay diferencia)”, manifestó.

En sus redes sociales, Nancy de esta manera dejó en claro su postura respecto a la aparición pública del humorista, quien afirmó que irá a la entrega premios: “No sé cómo abrazar a Lucas. Porque mañana a la noche volverá a ser víctima”.

PAMPITO EXPLICÓ SU BRONCA CON LA ACTITUD DE JEY MAMMÓN EN LA ENTREVISTA EN INTRUSOS

Pampito explicó en Mañanísima qué fue lo que más le molestó de la actitud de Jey Mammón al dar la entrevista a Intrusos.

“A mí me dio la sensación de que él iba a poder ir y hacer su descargo tranquilo, no se esperaba que lo enfrenten. Me dio bronca es que él quería ser el amo y señor del estudio, fue a querer manejarnos, lo vi soberbio”, dijo el periodista.