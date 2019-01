Fuerte testimonio Elena Roca, la novia de Chano: "Un día tocó el timbre un dealer y yo..."

Una joven jujeña de 23 años llamada Elena Roca, modelo, periodista y ex Miss Mundo, es la nueva novia de Chano. En un entrevista con Involucrados, relató las duras situaciones que vivió junto al músico, en medio de su constante lucha con las drogas y cómo ella misma se comprometió en alejarlo de ese mundo.

“¿Es cierto que le tiraste la cocaína por el inodoro?”, le preguntó Pía Shaw a la modelo. “Así es, Pía. Estar con Chano fue muy lindo, pero es una relación que tuvimos muchos idas y vueltas. Complicada porque él está saliendo de una enfermedad. Él siempre me dijo ‘vos siempre fuiste una gran compañera y querés lo mejor para mi’. Yo me considero una mujer sana y estoy totalmente en contra de las drogas. Desde el primer momento le dije ‘¿vos querés estar conmigo? Bueno, te tenés que alejar de todo ese ambiente recontra tóxico de gente muy oscura. Chano es una persona sumamente famoso y tiene todo su alcance. Le dije ‘yo te voy a ayudar, si vos querés dejarme ayudar’”.

La modelo contó una situación límite que vivió junto al exlíder de Tan Biónica: “Puedo contarles distintos hechos. Ese hecho puntualmente me destrozó. Recé mucho y me dije ‘¿sigo con esta relación o qué hago’. No quiero ver a una persona que está al borde de la muerte”, aseguró. “Él estaba durmiendo, pensé que no respiraba, le toqué la nariz, lo desperté y no reaccionaba. Me desperté llorando y le dije ‘vos decime dónde tenés la droga, decime dónde tenés esa mierda y la tiro al inodoro’. Y empecé a buscar por todos lados, adentro de un frasco de dulce, y en un momento me vi llorando en la madrugada con las manos llenas de droga. Yo no fumo ni cigarrillo, para mi fue muy fuerte. La tiré toda al inodoro y le dije ‘esto se acabó'”, relató.

“Un día toca el timbre un dealer y yo, como periodista, me doy cuenta que vendía drogas. Le dije ‘yo soy periodista, hijo de puta, te voy a mandar a toda la policía y voy a averiguar quién sos’. Está matando al amor de mi vida. Yo soy una mujer sumamente tranquila, pero ahí querés salvar a la persona que tenés a tu lado”, recordó. “Para mí es muy gratificante haberle salvado a la vida a Chano”, señaló en el ciclo de las mañanas de América.

También Elena prefirió no hablar de las denuncias por violencia de género que está llevando Militta Bora contra su novio. “Con Militta salió una semana”, comentó. “Puedo decir que es sumamente bueno. Es buen novio, me trata como a una reina. Estuvimos todo el fin de semana en Pilar. Me cocina, es dulce, me lleva el desayuno a la cama. Nunca un tono más arriba, ni mas abajo”, aseveró sobre su trato.

¿Cómo continúa la recuperación del músico? “Es una enfermedad y está en un proceso de curación. Está muy apoyado por su familia, sus amigos y su pareja. Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Está muy abocado a la música para salir adelante”, enfatizó la novia de Chano.