Fuerte teoría de Lussich sobre el regreso de Ana Paula Dutil: "Es como creerle que viene a pasar el rato y no a reconquistar a Emanuel Ortega"

En los últimos días, la noticia del incipiente romance entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi tuvo un ingrediente extra que los medios no dejaron pasar: el regreso a la Argentina de Ana Paula Dutil, la ex del cantante. Y si bien ella aseguró que la relación con el padre de sus hijos es un tema superado, Rodrigo Lussich se permitió ironizar al respecto desde su ciclo de TV.

En El show de los Escandalones (América), el conductor presentaba un recuento de la reconciliación de Laurita Fernández y Lourdes Sánchez en La Previa del Cantando (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) cuando se le ocurrió comparar la situación con la actitud de la exmodelo. "Años peleadas, muy forzadito. Las obligaron a reconciliarse ¡Se odian! Es como creerle a Ana Paula Dutil que viene a pasar el rato y no a reconquistar a Emanuel Ortega. ¿Alguien le cree? ¡No!", lanzó Lussich ante la ovación de sus panelistas.

Esta semana, Dutil le contó a Ángel de Brito cómo reaccionó cuando se enteró de que Emanuel Ortega salía con Julieta Prandi: “No me afectó para llorar. Que se haga público y que se diga todo lo que se dijo no está bueno ni para mí, ni para Emanuel, ni para Julieta Prandi o la familia de él. No lloré mucho. Me encanta que él pueda encontrar a alguien para disfrutar”, dijo, aunque se cuidó de decir que 'el amor no se terminó'.