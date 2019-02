Fuerte revelación de Maju Lozano sobre sus comienzos en RSM: "Lo padecí un montón, lloraba"

Consolidada como conductora de Todas las tardes en El Nueve, Maju Lozano (46) sorprendió al revelar cuánto padeció su paso por El Resumen de los Medios, el programa de América en el que trabajó entre 2005 y 2008. En una nota radial con Por si las moscas por La Once Diez, la ex ladera de Mariana Fabbiani habló a corazón abierto: “No sabían qué hacer conmigo en RSM. Me costó un montón porque todos tenían un lugar muy claro, Mariana conducía, Humberto Tortonese hacía el pasando revista y yo era la graciosa. Pero la tele necesita de un personaje y después uno lo entiende”.

"En un momento me mandaron de notera a la calle y es algo que yo no sé ni puedo hacer, me parece el trabajo más difícil del mundo. Me mandaron a cubrir eventos y volví llorado a mi casa y ahí renuncié e iba a volver como productora. Hasta que de a poco fueron encontrando mi lugar. No me dejaron renunciar, me puse a escribir, pero yo sabía que había algo que podía dar, pero no sabía qué. Yo podía hacer un poco de todo, pero me decían que tenía que hacer algo específico", confesó Maju.

Más tarde, enfatizó: "Padecí un montón RSM, lloraba. Pero además tenía la contención de Santiago del Moro y Gastón Portal, que me decían que tenía que hacer lo mismo que hacía con ellos en los asados. También, sentía que me estaba desviando de mi deseo de ser actriz dramática, y que cuanto más me involucraba, más me alejaba de mi actriz. (…) A veces te creés el personaje en el que te encasillan y después te da miedo no poder salir”.

Identificada con el estilo de RSM, en 2012 Maju Lozano creció a tal punto que se puso al frente de Medios Locos, un ciclo de la misma productora muy inspirado en el clásico de Mariana Fabbiani, pero que duró apenas tres meses en la pantalla de América. Otra dura experiencia por la que pasó antes de llegar a ser la consolidada conductora que es hoy.