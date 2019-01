La fuerte revelación de Andrea Campbell: "Juan Darthés me tocó la cola con mucha intención"

A raíz de la estadía de Juan Darthés y su familia en Brasil luego de la denuncia de violación de Thelma Fardin, Andrea Campbell contó en Nosotros a la mañana que años atrás compartió una amistad con el actor y su mujer María Leone.

La actriz aseguró que con su exmarido, Pablo Novak, compartían reuniones sociales y una pregunta de Fabián Doman disparó una fuerte revelación.

“¿Si Darthés hubiese intentado sobrepasarse con vos, la mujer te hubiera dado el espacio para que vos vayas y se lo digas?”, preguntó el conductor.

Entonces, Andrea aseguró: “Yo tuve una situación extraña en una Navidad, que la verdad que le creo que se haya confundido pero ahora ya no sé… Porque realmente creo que el abusador lo que quiere es someter al otro”.

Y relató: “Estábamos muchos matrimonios. Yo estaba de espaldas. Acababa de tener a mi hija Esmeralda así que claramente no me podía parecer a María, que es la mujer de Darthés y tiene un lomazo. Él vino de atrás, dijo ‘vamos a comer’, y me pegó así en la cola… con mucha intención. Yo pegué un salto, incluso estaban Pablo y mis amigos. Me dijo ‘uy me confundí jajaja’ y la mujer hizo ‘jajajaja’. Fue una situación incómoda. Ahora me hace más ruido”.

“En el momento puedo entender que te hayas confundido. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en el medio de una reunión de Navidad a mí no me parecía pero bueno ellos tienen sus usos y costumbres. La cuestión era que no era la mujer, era yo”.

La actriz y panelista contó cuál fue la reacción de todos ante lo que pasó: “Me dijo ‘uy perdoname jajaja, creí que eras María’. Yo tenía 20 kilos más en ese momento que María. Era imposible. Ella se rió y yo me sorprendí. Todos pensamos que era una equivocación porque Juan era impoluto, nadie lo cuestionaba. Era una situación de amigos, nadie lo pensó. Hoy te digo que era una actitud de dominación”.

Campbell afirmó que se sintió mal por la situación: “Sí, me pareció incómodo. Fue hace diez, once años. No lo conté nunca. Tampoco lo estoy acusando, estoy contando un hecho, un episodio que hoy me hace ruido en virtud de tantas circunstancias. No estoy hablando de una situación de abuso o acoso, sino de ‘yo soy acá el macho alfa’. Ahora me suena así”.