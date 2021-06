Fuerte respuesta de Tucu López tras las acusaciones de violencia psicológica de su ex: "Es gravísimo lo que dice y se ocupa mi abogado"

El testimonio de Melody Luz, la bailarina que se quedó afuera de La Academia junto con Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes, fue tan demoledor como inesperado para el Tucu López. En referencia al romance que mantuvieron hace dos años, la exintegrante de Sex afirmó: "La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica. Es grave lo que digo, pero soy sincera. Había manipulación y celos, y otras cosas más que no voy a contar".

De ahí que el locutor fue breve y contundente en su espontáneo descargo. "Es gravísimo lo que dice Melody y quiero avisarles que se está encargando César Carozza, que en este momento es mi abogado", expresó el Tucu en un mensaje que le envió a su amiga Pía Shaw, luego de que en Los Ángeles de la Mañana replicaran el testimonio que la bailarina había dado en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

"Es mucho lo que pasó”, agregó el exparticipante de Corte y Confección Famosos. En La Previa, Melody había explicado: “Estuve en Sex (la obra que compartió con Tucu) desde el principio en el 2019 y ahí surgió que estuvimos. Fue muy poco tiempo y la pasé mal. Cuando me enteré que estaba con Jimena me daban ganas de decirle ‘amor, salí de ahí’".

"Lo mío fue hace mucho tiempo, hace 2 años. Pintó que era para noviazgo pero nunca lo llegó a ser. No quiero que se hable de mí por él, yo soy más que esa breve relación. (…) Mis compañeros de Sex eran testigos de esto. Creo que ellos me veían como la bolu… Todo estaba muy a la vista y cuando una está enganchada, hay cosas que te cuesta ver o dejas pasar. Yo soy una persona que, cuando me hacés mal, paso a ignorante completamente. Ahora no nos hablamos", había concluido Melody Luz contra el Tucu López, que la llevará ante la Justicia para resolver el problema lejos de los medios.