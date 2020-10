Fuerte respuesta de Nati Jota ante una burla por el romance de su ex con Ivana Nadal: "Qué choto tenés que ser"

Desde que Ivana Nadal confirmó su noviazgo con Bruno Siri, las miradas se posaron en Nati Jota, exnovia del rugbier y quien además siempre demostró tener muy buena relación con su colega.

Luego de desmentir una amistad con Ivana pero sí mostrarse sorprendida por el noviazgo de su ex, Nati quiere dar vuelta la página.

Por eso, desde Twitter, Jota escribió con el humor que la caracteriza: “Creo que me gusta alguien. Igual, tranqui que ya la cagué”. Pero una de las respuestas que recibió resultó agresiva: “Te cagaron con tu amiga jajaja cornuda”.

"No me cagaron y no era mi amiga. Pero qué choto tenés que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo" G-plus

Lejos de quedarse callada, Nati le respondió fuerte: “No me cagaron y no era mi amiga. Pero qué choto tenes que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco...”, expresó dolida por el insulto.

¡Mirá el ida y vuelta de Nati Jota con su seguidor!