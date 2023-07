Fuerte respuesta de Martín Redrado sobre la posibilidad de retomar el contacto con Matilda, la hija de Luciana Salazar

Martín Redrado habló con Socios del Espectáculo sobre su vínculo con Luciana y Matilda Salazar y dejó en claro que para él es un “capítulo terminado”.

“No hay relación con ella, está todo terminado y cada uno ojalá tenga la mejor de las suertes, son etapas que se van cumpliendo”, dijo el economista.

Más sobre este tema Luciana Salazar se quedó afuera de un ciclo de TV y apuntó a Martín Redrado: "Sufro violencia económica"

“¿Qué sentís cuando ella habla mal de vos?”, indagó entonces el cronista y él contestó: “Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Ese es un capítulo pasado”.

“¿Con Matilda hay relación, va a haber a futuro?”, repreguntó el movilero y el político respondió contundente: “Capítulo terminado”.

Más sobre este tema Luciana Salazar reveló que mataron "a su mejor amigo" y generó conmoción en las redes: las novedades en la causa

“¿La nena no es una hija tuya del corazón?”, insistieron desde eltrece y Martín sentenció: “No, ya se ha dicho todo públicamente, yo no tengo nada más para agregar al respecto”.

Más sobre este tema Los 8 escalones: el espectacular look total black de Luciana Salazar en su debut como jurado

LA RESPUESTA DE LUCIANA SALAZAR A LOS DICHOS DE MARTÍN REDRADO

Tras escuchar los dichos de Martín Redrado, Luciana Salazar habló con Socios del Espectáculo y le respondió con todo a su expareja.

Más sobre este tema El divertido gesto de Luciana Salazar cuando nombraron a Martín Redrado en Los 8 escalones de los 3 millones

“Luciana nos está viendo, nos escribe y dice ‘los temas terminan cuando un juez así lo indica’”, contó Paula Varela.

Luego, la panelista continuó leyendo el mensaje: “A este sujeto no le creo ni el estado civil que dice tener, sino vayan a ver su declaración jurada como funcionario público”.

Más sobre este tema Luciana Salazar disparó contra Martín Redrado por Matilda: "Ser madre soltera fue forzado"

“Es verdad lo que dice Luciana, lo buscamos y en su declaración jurada de abril dice que su estado civil es divorciado”, agregó por su parte la panelista.