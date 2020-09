La fuerte respuesta de Marina Calabró, a un reclamo de Juana Viale en vivo: "Parece que la única memoriosa no es Mirtha"

En Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Juana Viale recibió a solas a Jorge Lanata. El periodista es muy amigo de Marina Calabró y además son compañeros de trabajo en el programa radial Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Es sabido, Mirtha Legrand se lleva pésimo con Marina. ¡Hasta la bloqueó de WhatsApp! Pero parece que la conductora no es la única que no se siente a gusto con las declaraciones de Marina con respecto a su familia.

"La Calabró dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela… Bueno, yo estoy acá y no es que me lo regalaron. Estoy haciendo todo por mi abuela, ¿eh? Yo siento que a veces tengo que aclarar porque siempre están los malintencionados”, le dijo Juana a Jorge en la mesa.

Consultada por Laura Ubfal, lejos de quedarse en el molde, Marina le hizo frente a la actriz. "Parece que la única memoriosa no es Mirtha. Me parece que Juana me atribuye mala intención porque no me conoce porque evidentemente le han contando lo que dije pero no lo vio... Y no es algo personal, porque para mí no tiene nada, es una reflexión sobre algo que ella dijo”, explicó.

Y ¿la ninguneó? al aclarar que tiene otras cosas de que hablar con Jorge: "Lo que pasa es que no reconoce lo que dijo, pero en definitiva me parece que termina peleándose con el espejo. No me cambia el día lo que ella diga, me hace más mella cuando el ida y vuelta es con Mirtha, esto es muy chiquitito y me parece que no es nada al lado de los temas que hay para tratar con Lanata”.

Antes de cerrar, también remarcó que siente que Juana "usó" al conductor por una cuestión "menor". "No quiero que alguien crea que sangro por alguna herida por los dichos de Juana, porque no es así. Sí me impresiona que Lanata, con el figurón que es, te haga la deferencia de ir a tu programa y vos le pases una factura que además es ajena. Yo no lo hubiera hecho y eso que nosotros vivimos del ida y vuelta de las figuras. No me quejo, pero me impresionó que lo use a Lanata para una cuestión tan menor”, remató.

¿Recibirá respuesta?