Fuerte respuesta de Laurita Fernández cuando le plantearon volver con Nicolás Cabré: "No me gustaría cambiar mi presente"

Laurita Fernández continúa al frente de Bienvenidos a bordo al tiempo que participa de la obra Los 39 escalones junto a Benjamín Vicuña y Rafa Ferro, y este domingo le contó a Implacables cómo encararía la posibilidad de volver a formar pareja con Nicolás Cabré.

Todo comenzó cuando la actriz contó que invitó a Cabré a los ensayos generales de la obra para que le brinde su opinión, y Susana Roccasalvo le sugirió que esa situación podría ser un disparador para que los ex retomen su camino juntos.

Sin embargo, Laurita la sorprendió con un rotundo “No, no, no, no”. “Yo lo he ido a ver al teatro a él… Pasa que son todos proyectos que arrancaron cuando estábamos juntos y yo, que lo había leído, quería ver en qué había terminado”, explicó Fernández.

LAURITA FERNÁNDEZ Y UNA FUERTE RESPUESTA SOBRE UN EVENTUAL REGRESO CON NICOLÁS CABRÉ

Tras mencionar que su ex “le encanta como actor”, la actriz confirmó “está más que bien” con su colega no quiere dejar de lado sus logros profesionales. “Hoy estoy muy contenta, la verdad es que no me gustaría cambiar mi presente”, aclaró.

“Hoy no extraño la vida en pareja o quizá todo lo que significaba estar en un vínculo, en una relación seria o formal, y ni hablar de la convivencia; pero para mí son etapas, creo. Y la verdad es que disfruto estar así y me hace bien a mí”, agregó.

Cuando le recordaron que siempre hace gala de la buena relación que tiene con sus ex, Laurita explicó que con Cabré la situación es “como cualquier vínculo”. “Supongo que cuando terminás, rara vez sea de común acuerdo y uno siempre está más enojado que otro”, explicó.

“Pero ese momento de enojo quizá baja y se diluyen las cosas, y yo opto por quedarme con lo lindo que viví con otra persona, (…) y me hace re bien llevarme bien de verdad”, concluyó.