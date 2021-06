Fuerte respuesta de Angie Balbiani cuando le preguntaron su opinión sobre China Suárez: "Prefiero guardármela porque quiero a los hijos de Pampita"

Angie Balbiani visitó este martes Los Ángeles de la Mañana y habló sobre su embarazo y su relación con Pampita, que se convertirá en madrina del bebé por nacer. Ángel de Brito quiso saber su opinión sobre la China Suárez pero la actriz se negó a hablar del tema, argumentando que esto se debe a que prefiere guardar silencio dado que los hijos de la modelo con Benjamín Vicuña conviven usualmente en la casa de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

En el ciclo de eltrece, Angie Balbiani contó que conoce a la China de pequeña pero que no mantiene mucha relación con ella desde el incidente del motorhome, la palta y la manta de Nepal. “Yo compartía confitería porque ella hacía Rincón de Luz y yo hacía Rebelde Way y ella tenía seis años, y después no la vi nunca más y obviamente pasó al otro lado de la grieta durante el conflicto con Pampita, al igual que Isabel Macedo, con quien también trabajé´, relató.

“Tengo que ser muy respetuosa porque quiero a los hijos de Carolina y sé que conviven con ella. Entonces, si supiera que era otra la situación y no hubiera hijos, te digo una opinión, pero prefiero guardármela”, le dijo a Ángel de Brito, que le señaló que su actitud solo empeora las cosas. “Tiene que ver más con mi espíritu leonino, es decir que si yo soy amiga tuya y alguien se mete con vos, por más que hayas matado a alguien, para mí vos tenés razón”, concluyó Ángeles Balbiani sobre su particular manera de ver la amistad.