Fuerte reproche de Andrés Nara a Wanda sobre su premio en los Martín Fierro 2023: "Me dolió"

Andres Nara le hizo un fuerte reproche a Wanda Nara en diálogo con Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) luego de que recibiera el premio en la categoría revelación en los Martín Fierro.

“¿Cómo te sentiste cuando subió a recibirlo y en los agradecimientos no te dedicó unas palabras?”, le preguntó Facundo Ventura y el mediático respondió: “Le dolió más a mi pareja que a mí, a mí me dolió un poco”.

“¿Qué esperabas que te dijera, ‘gracias papá’?”, indagó entonces Carmen Barbieri y el padre de Wanda y Zaira contestó: “Claro, es lo que uno quiere. Siempre la apoyé con su futuro”.

“Hasta que se casó vivió conmigo e incluso después la banqué en todas, y que después no te reconozcan... que diga aunque sea ‘che viejo esto es también para vos’”, agregó Andrés.

Al final, aprovechó para tirar un palito para Mauro Icardi, quien también estuvo en la premiación: “Porque los saludó a todos, hasta a Mauro con quien iba a venia por las infidelidades. Toda esa situación para cualquier padre es doloroso”.

ANDRES NARA REVELÓ SI LA FELICITÓ A WANDA POR SU PREMIO EN LOS MARTÍN FIERRO

Andrés Nara explicó por qué no felicitó a Wanda por su premio en los Martín Fierro. “¿Vos le mandaste un mensajito para felicitarla?”, le consultó Facundo Ventura.

“Después de ver que no me lo reconoció la verdad es que no le mandé nada”, admitió el mediático a Mañanísima.