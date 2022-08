Fuerte relato de Pampita al hablar de cómo cambió su vida tras separarse de Benjamín Vicuña

Una vez más, Carolina “Pampita” Ardohain abrió su corazón y habló sin tapujos de lo que fue su carrera, qué proyectos laborales tiene a futuro, su presente sentimental y lo que fue su pasado amoroso en una imperdible nota que dio en el piso de LAM.

Indagada por Ángel de Brito sobre si tiene registro de su llegada al público, Pampita se sinceró: “Soy muy querida más que popular. Es fácil ser popular, pero que te quieran y que se alegren con tus cosas, tu felicidad y sea auténtico, eso le pasa a poca gente en el medio y yo lo siento todos los días. La gente me lo hace saber, son súper demostrativos en persona, en redes, con mis hijos y el cariño que reciben ellos. Eso es muy especial, siempre lo fue y siento que cada vez se vuelve más grande”, comenzó diciendo.

Luego, ate la consulta si la fama le afectó de alguna manera, la modelo respondió: “No me hizo sufrir porque me dio todo lo que tengo. Capaz, con los años, aprendí a jugar el juego mejor. De más joven, me desbordaba todo esto. Nunca me la creí, siempre tuve los pies en la tierra y, además, siempre pensé que esto podía terminar de un minuto para el otro, entonces lo disfruté mucho”.

“En un momento me dediqué más a la familia y no sabía que todo esto iba a volver a pasar. Ya después separada, recuperé mi carrera y recuperé las riendas de lo que quería hacer. Eso fue obra del destino”, agregó.

Y cerró: “Lo que hice fue sin culpa. Me gustaba mucho hacerlo, esa elección y lo que pude hacer ese tiempo que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento. Después, no sabía por dónde empezar, por eso el llamado de Marcelo Tinelli me cambió la vida porque era volver a estar conectada con la gente y me abrió un montón de puertas que vinieron después hasta tener mi propio programa que fue Pampita Online”.