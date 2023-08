A miles de kilómetros de distancia, estalló una nueva polémica entre Matías Defederico y Cinthia Fernández. El sábado 24 pasado, la bailarina celebró los 4 años de su hija menor, Francesca junto a las mellizas, Charis y Bella; su novio, Martín Baclini; su mamá, Johana, y la niñera de las niñas.

“Cumple años con las abuelas. Gracias por siempre estar”, escribió Cinthia en la foto que compartió en su cuenta de Instagram junto a las niñas y dos señoras. Muchos de sus seguidores celebraron que Analía Defederico, la madre de Matías, fuera parte de la celebración.

Sin embargo, el futbolista del club Apollon Smyrni, de Grecia, le aclaró a Ciudad que su mamá no participó de la reunión. “No se confundan, no es mi mamá la de la foto. Mi madre hace más de 4 meses no ve a mis hijas, por orden de la madre”, aseguró el deportista.