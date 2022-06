Fuerte reacción de Verónica Ojeda por no recibir invitación para el partido de la Selección Argentina en Londres

Cora Debarbieri reveló en A la Tarde que Verónica Ojeda estalló de furia luego de que invitaran a algunos de los hijos de Diego Maradona a la Finalissima 2022 en Londres y no tuvieran en cuenta ni a ella ni a Dieguito Fernando.

“Atención, porque hay un malestar muy importante, un enojo que surgió en las últimas horas. El enojo tiene que ver con Verónica Ojeda”, comenzó la panelista e hizo referencia a Gianinna Maradona y Claudia Villafañe, que sí fueron invitadas.

Luego, Debarbieri dio más detalles del enojo de la ex de Maradona: “Está muy enojada porque viajó Gianinna, no fue Dalma porque está embarazada, y no fue invitada ni Dieguito”.

EL FUERTE RECLAMO QUE VERÓNICA OJEDA HABRÍA HECHO SOBRE LOS HIJOS DE MARADONA

Verónica Ojeda habría hecho un fuerte reclamo luego de que ni ella ni su hijo, Dieguito Fernando, fueran invitados a ver el partido de la Selección Argentina en Londres.

“Algunos hijos sí fueron invitados y otros no, a Dieguito siempre le pasa que lo excluyen y esto le molesta a Vero. Dice que a Dieguito lo ponen en el grupo de los hijos de segunda de Maradona”, reveló Cora Debarbieri.