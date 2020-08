Fuerte reacción de Tini Stoessel tras confirmarse el 'acercamiento' entre Yatra y Danna: "Tú me dañaste el corazón"

Este fin de semana, los rumores del supuesto romance entre Sebastián Yatra y Danna Paola alcanzaron un nuevo nivel tras la viralización de fotos y videos de ambos en un complejo de Miami. Ante este panorama, Tini Stoessel publicó un tweet en el que expresó su fuerte reacción ante la reunión del colombiano y la mexicana en esa ciudad de los Estados Unidos.

En las últimas horas, los cantantes sorprendieron a sus seguidores al revelar en sus ubicaciones de Instagram que ambos se hospedaban en el mismo lugar con miras a participar en la entrega de los premios Juventud el próximo 13 de agosto. Pero además, en el último posteo de la mexicana, el ex de Tini le dio un 'me gusta' y los seguidores de ambos no dejaron pasar ese detalle por alto.

Al tanto de esta situación, Tini optó por expresar sus sentimientos en su cuenta de Twitter. “Tú me dañaste el corazón y te escribí esta canción”, escribió la joven en esa red social ¿en referencia a esta situación?.

Yatra y Stoessel decidieron romper su relación de casi un año de duración a mediados de mayo, aislados por la pandemia en sus respectivos países. “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos”, explicó ella en un mensaje que transmitió online a sus seguidores, y que su ex replicó en sus redes sociales.