Fuerte reacción de Sandra Borghi tras los reclamos de Benjamín Vicuña a la China Suárez: "Es medio machirulo"

Este viernes, Benjamín Vicuña anunció que la relación de pareja con China Suárez llegó a su final, sin revelar los motivos de la ruptura. Ahondando en las posibles causas, Sandra Borghi no dudó en calificar al actor de "machirulo" cuando Carlos Monti le recordó que a él le molestaba el desorden.

"Él en un posteo le pone ‘qué lindos ojitos’. Me da que no se terminó el amor. Me parece rarísimo", dijo la conductora de Nosotros a la Mañana.

Y Monti retrucó poniendo en escena pasadas declaraciones de Benjamín Vicuña sobre las discusiones por el desorden en el hogar: "En una de las separaciones, Vicuña se quejaba del desorden que había en la casa y la China se defendía diciendo 'yo trabajo, tengo que hacerme cargo de los chicos'".

"En una de las separaciones, Vicuña se quejaba del desorden que había en la casa y la China se defendía diciendo 'yo trabajo, tengo que hacerme cargo de los chicos'", DIJO MONTI. G-plus

Sin poder creer el reclamo, Borghi reaccionó: "¿Pero no hay empleadas en la casa? Plata tienen". Y el periodista agregó: "Hay empleada, pero parece que a Vicuña no le gusta el tema de las empleadas, que prefiere que la China cocine, que lo reciba con la ropa de cama".

Desaprobando la postura del actor, Sandra Borghi disparó sin filtro: "¿Me estás cargando? ¡Es tremendo! Es medio machirulo el comentario"

"¿Me estás cargando? ¡Es tremendo! Es medio machirulo el comentario", RETRUCÓ BORGHI. G-plus

Benjamín Vicuña anunció su separación de China Suárez, tras cinco años y medio de amor

Benjamín Vicuña utilizó su red social para anunciar con sentidas y respetuosas palabras que su relación de pareja con China Suárez, actriz con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio, llegó a su final, luego de cinco años y medio de amor.

Más sobre este tema La foto súper tierna de Benjamín Vicuña con su hija en la nieve: "Magno" La firme respuesta de China Suárez cuando le preguntaron si desea volver a ser madre: "En unos años"

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor, resaltando la unión y el cariño eterno que tendrá con la China porque son familia.

Luego, Benjamín agregó: "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".