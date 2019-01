El conflicto de Nazarena Vélez y su hija Barbie con Fede Bal sumó una nueva voz: Chyno Agostini, el hijo de la actriz y Daniel Agostini.

El joven aseguró que tenía algo para contar su excuñado y en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes de 20 a 21 por Ciudad Magazine) dijo que tenía audios que comprometerían a Fede: “Es algo que pasé yo y algunos integrantes de mi familia. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría.Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto”, aseguró Chyno, quien recibió un mensaje de Bal avisándole que llevaría sus declaraciones a la Justicia.

En medio del escándalo, el hermano de Barbie visitó el piso de Intrusos mientras su mamá brindaba un móvil desde Mar del Plata.

Cuando Jorge Rial le preguntó al músico por qué se involucró en la pelea, él dijo: “Yo sé algo que mi familia, mi vieja y mi hermana, saben porque se los conté. En un momento de furia porque me preguntaban qué opinaba de la guerra de Federico y mi mamá, no aguanté más, me agarró un brote de ira y por eso respondí que tenía algo para decir de él”.

"¡No hablemos más! ¡Paren, paren! Si no lo vamos a meter en un problema al Chyno porque la otra persona está con el abogado, con muchas ganas de seguir molestando", aseguró Nazarena. G-plus

Y comenzó a dar pistas sobre lo sucedido: “Es más, por pedido de mi madre y de mi hermana, para cuidarlas y preservarlas, tampoco diré nada. Pero la realidad es que sí viví un episodio cuando estalló todo a pleno este tema…”, pero Nazarena lo interrumpió de forma tajante.

“Bueno, ¡ya estamos! Escuchame, sos lo más, te amo profundamente, sos un bombón. Perdón que me metí así pero me salió la mamá. Me parece injusto que él esté viviendo esto tal vez llevado incluso por mi propia ira. Cuando estás viviendo en tu casa tanta bronca, no te das cuenta que se lo trasladás a tus hijos”, reconoció la actriz.

Minutos más tarde, el panel le consultó a Chyno si tenía los supuestos audios comprometedores de Fede y cuando él respondió afirmativamente, Nazarena volvió a interrumpir a su hijo: “¡No hablemos más! ¡Paren, paren! Si no lo vamos a meter en un problema al Chyno porque la otra persona está con el abogado, con muchas ganas de seguir molestando. Todo lo que tenga para decir el Chyno se lo va a guardar, lo sabemos en la familia”, concluyó.