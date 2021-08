Fuerte reacción de Morena Rial cuando le preguntaron si tiene "un chupón en las lolas": "Es un problema mío"

A través de Instagram, Morena Rial suele responder preguntas de sus seguidores y no da vueltas a la hora de contestar, sea sobre alguna polémica del momento o incluso de temas sexuales. Esta se refirió a una marca que tiene en una lola y que muchos pensaban que era un “chupón”.

“¿Es un chupón lo que tenés en una lola?”, le preguntaron a la hija de Jorge Rial en Ias stories y ella, molesta, fue directa.

“Ay no chicos, no tengo un chupón. Es una marca de nacimiento. Igual no sé que tendría de malo si tuviera un chupón porque sería un problema mío. Un montón me preguntaron la misma boludez”, señaló, mientras lucía una escotada remera.

Hace unos días More contó que tuvo que posponer una cirugía estética que se iba a hacer. "Tenía fecha de operación para hoy pero bueno, como me dio la anemia un poco baja no puedo entrar al quirófano así. No me pude operar hoy pero seguro lo haré la semana que viene", expresó.

Foto: Instagram