Explosiva reacción de Melody Luz luego de que la exnovia de Alex Caniggia asegurara que Mariana Nannis la prefiere

La afirmación de la exnovia de Alex Caniggia, Maca Herrera, sobre que Mariana Nannis le aseguró que es "su preferida" provocó la enfática reacción de Melody Luz, la pareja actual del mellizo de Charlotte Caniggia.

"Me chupa un hue…", explotó la exparticipante de El Hotel de los Famosos ante la consulta de Ciudad.

En un principio, Melody se había reído a carcajadas de las declaraciones de Maca, la mujer con la que Alex estuvo más de dos años y llegó a convivir, al ser consultada por este sitio.

Más sobre este tema Maca Herrera, la ex de Alex Caniggia, habló de su relación con Mariana Nannis y generó polémica: "Me dijo que soy su preferida"

Al final, Melody Luz sentenció enojada tras la pregunta sobre la relación de Macarena Herrera con Mariana Nannis, la madre de Alexander Caniggia: "Háblenme por cosas interesantes la próxima".

LA FUERTE REACCIÓN DE ALEX CANIGGIA CUANDO LE MENCIONARON A MACA HERRERA

La semana pasada, Alex Caniggia explotó cuando en Socios del Espectáculo le comentaron que Macarena Herrera quería entrar a Gran Hermano para revelar intimidades de su vida.

Más sobre este tema Melody Luz contó cómo fue su charla con Mariana Nannis, su suegra: "Hablé con ella"

"Me chupa un huev… lo que digan. Melody es el amor de mi vida, no me importa lo que los demás digan".