Fuerte reacción de Locho Loccisano cuando se enteró que algunos compañeros pusieron en duda su ataque de pánico en El Hotel de los Famosos: se enfureció

Luego de las repercusiones que generó el ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano en uno de los desafíos de El Hotel de los Famosos, Lissa Vera le confesó a su compañero que Sabrina Carballo puso en duda su angustia y el joven reaccionó furioso.

Así fue el ida y vuelta de Lissa Vera y Locho:

Vera: -Sabrina casi me frena cuando yo te fui a buscar a la H (el día del ataque de pánico). Me dijo ‘pará, no vayas, está actuando’.

Locho: -¡No! ‘¿No vayas que está actuando’, te dijo?

V: -Cuando te vi sentado, que te vi con la cara perdida, ahí sí se preocupó; pero antes, no.

L: -No me importa que me nominen porque es un juego y me la banco. Pero que venga como persona a decir que yo estoy fingiendo… fue un ataque de verdad, Lissa. Vos lo viste, estabas conmigo.

V: -Bueno, pero viste que tienen esa tendencia a decir que la persona que finge. ¿Qué mier… saben? Me duele porque yo la quería mucho a Sabrina, le tenía mucho cariño.

L: -La pu… madre ¡que calentura! ¿Cómo podés jugar algo así en una persona? ¡Dios!

V: -Ni te enrosques.

¡Enojadísimo!