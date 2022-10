Fuerte reacción de Icardi al ser indagado por lo rumores de embarazo de Wanda Nara y L-Gante: "Los que siguen la historia, saben que hace 6 años tuvimos a Isabella y no puede quedar embarazada"

Si bien Wanda Nara se encargó de tirar por la borda cualquier rumor de embarazo con L-Gante, Mauro Icardi sorprendió al responder las preguntas de sus seguidores en un vivo que hizo a través de Instagram donde no le esquivó al tema.

“Obviamente, lo del embarazo ni hay que responderlo. Eso ya lo respondió ella. Los que siguen la historia, saben que hace 6 años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más”, sentenció el futbolista, que tiene a Isabella y Francesca con la empresaria.

“Pero esto le vende a la prensa. Les va a vender decir que sí (está embarazada) y el jueguito mediático”, agregó, dejando en claro que está atento a todo lo que los medios publican sobre su esposa y el músico.

Por otro lado, ante la pregunta sobre por qué visitó la Argentina por unos días, Icardi se confesó: “Fui a Buenos Aires a estar con Wanda, a hablar, a intentar solucionar, porque ya me parecía demasiado toda esta… no hay palabra para describir lo que está haciendo porque no es lo la caracteriza, no es lo que siente, no es lo que tiene adentro suyo”.

Y cerró, contundente: “Hablaron, dijeron que no me dejaron entrar. Yo estuve en mi casa en el Chateau de Libertador, Wanda se fue a la tarde con Zaira, después volvió, dormimos juntos, estuvimos juntos toda la noche, todo el domingo, y el lunes al mediodía me volví porque tenía entrenamiento. Tenía unos días libres y aproveché para ir a Buenos Aires, nada más que eso”.

TREMENDO POSTEO DE VALENTINO, EL HIJO MAYOR DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ, CONTRA L-GANTE

En medio de los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante, quienes en los últimos días se mostraron muy compinches, Valentino –el hijo mayor de la empresaria y Maxi López- dio que hablar con un tremendo posteo en las redes.

El joven recurrió a Instagram Stories para publicar varios emojis de payasos junto al arroba del jurado de Canta Conmigo Ahora, dejando en claro lo que piensa de las últimas noticias que lo vinculan con su mamá.

El fin de semana pasado, el músico había estado como invitado en La Noche de Mirtha Legrand donde rompió el silencio sobre su verdadero vínculo con Wanda: Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”, había expresado en el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

