Fuerte reacción de Dalma Maradona luego de que dijeran que tuvo que ver con la crisis de Giannina y Osvaldo: "Déjenme afuera"

La versión de que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se habría originado en parte por culpa de Dalma Maradona y Claudia Villafañe desató la instantánea indignación de la actriz. A través de sus redes sociales, la hija mayor de Diego Maradona salió al cruce del rumor que lanzaron en Intrusos en la noche.

"Ni Dalma ni Claudia querían que Daniel fuera al cumple de Roma, parece que a él le llegaron los rumores. Y también como que era un tipo complicado. Entonces, Daniel se enojó con Gianinna porque lo invitó y desinvitó al cumple", había contado Paula Galloni en el ciclo de América. Por eso, Dalma disparó: "Qué espectacular cuando no tienen temas, empiezan a mezclar todo y hacen ensaladas".

Luego, la madre de Roma Caldarelli (2) explotó: "Lo único que voy a pedir es que me dejen afuera de algo con lo que no tengo absolutamente nada que ver". Para dejar las cosas en claro, Dalma Maradona reclamó categórica que no involucren a su nena en los problemas: "Y mucho más a mi hija". ¡Clarísima!