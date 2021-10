La fuerte reacción de Camila Homs, la pareja de Rodrigo de Paul, luego de que al futbolista se lo vinculara con China Suárez: puso su Instagram privado

El escándalo de China Suárez por los supuestos mensajitos que se mandaba con Mauro Icardi y que Wanda Nara descubrió se potenció cuando salió a la luz el rumor de que la actriz también habría vivido un affaire con el futbolista Rodrigo de Paul.

Ni bien esta picante versión comenzó a sonar cada vez más fuerte en los medios, el futbolista del Atlético de Madrid dio la cara y aclaró la situación. Tajante, subrayó que lo que se dice es mentira. Además, dijo que están todos "locos" y que jamás vio a la expareja de Benjamín Vicuña.

En este contexto, la pareja del futbolista, Camila Homs, con quien tiene dos hijos, Francesca y Bautista, tomó una drástica decisión para protegerse a sí misma y a su familia de los comentarios de los usuarios de Instagram.

¿Qué hizo? Puso su cuenta privada para que solo puedan ver sus posteos e interacciones sus amigos, aquellos que ella acepte de antemano.

"Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, había dicho Rodrigo en diálogo con Flavio Azzaro.

¡Contundente!