Fuerte reacción de Barby Silenzi al enterarse de que Rocío Pardo le maneja las redes a Ulises Bueno: "Re tóxico"

Feliz por su reconciliación con el Polaco y por su pronto debut en La Academia (eltrece), así se mostró Barby Silenzi en La previa de La Academia (Ciudad Magazine). Siempre sincera, opinó sobre el noviazgo de sus colegas, Rocío Pardo y Ulises Bueno, y lanzó una frase que llamó la atención.

“Te cuento que Ulises empezó a recibir muchos mensajes de mujeres hasta famosas y quien le agarró la cuenta fue Rocío Pardo”, le dijo Lourdes Sánchez a Barby. Entonces, la bailarina reaccionó sin filtro dando su tajante opinión.

"Ay, me parece muy invasivo eso. No, no me gusta eso, no está bueno... ¿Yo le voy a manejar la cuenta al Pola? Es muy enfermizo eso, re tóxico. A nosotros nos dicen que somos tóxicos, lo escuché por ahí, ¿esto qué es? Yo no le manejo la cuenta ni en pepe, él a mí tampoco”, sentenció haciendo hincapié en que el Polaco le cuenta cuando otras chicas le mandan mensajes.

¿Qué dirá Rocío?