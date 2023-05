Fuerte pregunta de Nazarena Vélez a Luis Ventura sobre Silvia D'Auro, ex de Jorge Rial: "¿Es una mujer buena?"

Nazarena Vélez aprovechó la visita de Luis Ventura a LAM para hacerle una contundente pregunta sobre Silvia D'Auro, exesposa de Jorge Rial, quien no entabló contacto con sus hijas, Morena y Rocío, tras el grave cuadro cardíaco del conductor en Colombia.

¿El contexto? Primero el periodista habló de la desaparición de Silvia en la vida del conductor y de sus hijas. "No hay relación. Fue una decisión de las hijas y no de otras personas. Las chicas no quisieron verla más", afirmó Ventura.

Acto seguido, Nazarena Vélez le preguntó a Ventura: "Si la tenés que definir a Silvia, ¿es una buena mujer?".

"Ella tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge", respondió Ventura. G-plus

Y Luis fue determinante en su respuesta: "Tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge... La que luchó por las hijas fue ella. Yo pienso que ella quiso darle hijos para aplacar una crisis de pareja. La búsqueda fue tener hijos".

YANINA LATORRE DIO DETALLES DEL PRESENTE DE SILVIA D'AURO

Mientras Luis Ventura hablaba a fondo de la falta de relación de Silvia D’Auro con sus hijas, Morena y Rocío Rial, Yanina Latorre recibió información en vivo sobre el presente de la exesposa de Jorge Rial.

"Silvia vive en Punta del Este. Me está escribiendo alguien que la conoce y me está diciendo que a ella no le interesa volver acá, ni tener vínculo con las nenas", dijo la panelista de LAM.

Y agregó: "Vive de las propiedades que tiene en Uruguay. Vive de rentas".