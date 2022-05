Fuerte pregunta de Carmen Barbieri en plena guerra con Jorge Rial: "¿Él está tan limpio para decir intimidades tan duras?"

La polémica entre Susana Giménez y Jorge Rial encontró a Carmen Barbieri del lado de la diva, y fue filosa al lanzar al aire un picante interrogante sobre el exconductor de Intrusos.

"¿Está tan limpio para poder decir intimidades tan duras de cada persona como para poder hablar? ¿Él se banca lo que puede volver?", planteó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ahí, el psicólogo invitado Gabriel Cartañá analizó: "Rial no se mete, por ejemplo, con Ángel de Brito. No se mete con periodistas que se meten en la vida de la gente. Susana no hace informes, no averigua de la gente. El trabajo de él es averiguar de la vida de los demás, sobre gente que no averigua de la vida de él".

"Vos creés que no sabemos de la vida de él. Todos sabemos. Hablan de un miedo a Rial. Que le perdieron el miedo. Pero yo nunca le tuve miedo a Jorge Rial", cerró Carmen Barbieri

CARMEN BARBIERI CHICANEÓ FUERTE A JORGE RIAL

En un principio, Carmen Barbieri había elogiado a Jorge Rial: "Es inteligente, preparado y de este ambiente sabe todo, porque nada como pez en el agua. Sabe lo que dice y sabe a dónde va".

Hasta que Pampito contó una de las picantes declaraciones de Rial contra Susana, cuando Jorge se refirió a un supuesto beneficio impositivo que habría recibido la diva. "Si hay que ir a Tribunales, iremos. Tal vez me saque plata como la exención de impuestos que tuvo con Macri. Le condonaron una deuda...", había desafiado Jorge.

Entonces, Carmen Barbieri recordó cuando Jorge Rial la había ayudado a saldar una deuda con el fisco a través de un plan de pagos, y sentenció: "¿Quién es él? ¿Jorge Afip?".