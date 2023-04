Fuerte postura del abogado que representaría a Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Hay muchas razones sólidas para defenderlo"

Si bien Fernando Burlando fue el abogado que representó a Jey Mammon en la causa (que quedó prescripta) en la que Lucas Benvenuto denunció al conductor por abuso sexual cuando era menor de edad, Mariana Brey sorprendió al revelar detalles de cómo seguiría el tema en la Justicia.

“Ayer surgió un nuevo nombre referido a un abogado que sería quién podría llegar a defender a Jey. Lo digo en potencial porque hablé con él, estoy hablando de Javier Ignacio Baños. Él es el abogado que podría llegar a tomar este caso”, comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo, tras conocerse que Mammon le haría una contrademanda a Lucas.

“Javier me dijo ‘yo no soy el abogado aún. Me encantaría serlo porque hay muchas razones sólidas para defenderlo. Si llegara a ser su abogado, efectivamente voy a denunciar la coacción y la falsa denuncia, además de querellarlo (a Lucas) por calumnias e injurias’”, agregó.

Y cerró: “Volvemos a decir que estuvo dando vueltas el nombre de Fernando Burlando, quién si fue el abogado de Jey en la causa del 2020 que quedó prescripta, pero no es abogado en esta instancia, simplemente lo aconsejaba”.

NAZARENA VÉLEZ REAFIRMÓ SU POSTURA SOBRE SU AMISTAD CON JEY MAMMON

Luego de que Nazarena Vélez dejara en claro su fuerte postura contra Jey Mammon, quien supo ser su gran amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso cuando era menor de edad, la panelista de LAM reafirmó sus dichos

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, comenzó diciendo la angelita en el ciclo de América.

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, agregó.

"YO, CLARAMENTE LE SOLTÉ LA MANO A JEY MAMMON. A MÍ ME PASA ALGO CON EL ABUSO INFANTIL QUE ES IMPERDONABLE". G-plus

Y cerró, con la voz quebrada : “. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.