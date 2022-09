El fuerte posteo que Tamara Báez le había dedicado a bailarina que vincularon con L-Gante y después borró

En medio del escándalo con L-Gante por su video saliendo del hotel con una bailarina, Tamara Báez apuntó muy fuerte contra Micaela.

Esta joven es otra bailarina que acusó a Tamara en Nosotros a la mañana de haberla amenazado.

¿El motivo? A Tamara no le habrían gustado los videos que subió a TikTok opinando sobre el clip de L-Gante saliendo del hotel con Luli Romero.

"Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos".

"Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga", dijo Micaela, aclarando que no está saliendo con L-Gante.

EL FUERTE MENSAJE QUE TAMARA BÁEZ LE DEDICÓ A MICAELA Y LUEGO BORRÓ

"Unas ganas de que la sigan a esta ja, ja, ja... Demasiado ridícula, Mica, querete un poco gordita cara de busca fama".

"Y posta que te queda malísimo mirar para los costados cuando hablás ja, ja, ja, me dio mucha risa ver esto", sentenció, re picante, a través de sus stories.

¡Fuerte!