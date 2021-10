Fuerte palito de Cinthia Fernández a Matías Defederico al ignorar su cumpleaños: "No hay chance de que me salude"

Cinthia Fernández le dio un fuerte palito a su exmarido, Matías Defederico, al contar que desde que se separaron nunca la saludó por su cumpleaños ni le hizo un regalo para que sus hijas, Charis, Bella y Francesca, le obsequien en su día.

"Yo sí le regalo. Hago que las nenas le regalen porque a mí me da felicidad", disparó la panelista de LAM, en el día que cumplió 34 años, ante la falta de un gesto amable del exfutbolista.

El encargado de dar paso al palito de Cinthia a Defederico fue Ángel de Brito al saludarla con pícaras chicanas, en las que tanto el padre de sus hijas como su última pareja, Martín Baclini, fueron puestos en escena.

El dardo de Cinthia Fernández a Matías Defederico en LAM

Ángel de Brito: -¡Feliz cumpleaños, Cinthia! Tenemos un homenaje para vos en un ratito, de todos tus enemigos.

Cinthia Fernández: -Pero no terminamos más, ¿tenés tiempo?

"No hay chances DE QUE ME SALUDE. Eso no pasó nunca en estos años. Yo a él sí le compro un regalo. Hago que las nenas le regalen porque a mí me da felicidad". G-plus

Ángel: -Viene Defederico, viene Baclini, viene Luli Salazar...

Pía Shaw: -Lo mejor es el saludo de Matías Defederico.

Mariana Brey: -¿Ya te saludó?

Cinthia: -No, chicas, no. No hay chances. Eso no pasó nunca en estos años.

Más sobre este tema Filoso posteo de Matías Defederico en medio de su conflicto con Cinthia Fernández: "Vence con la indiferencia"

Yanina Latorre: -Cuando los hijos son chicos, debería comprarle un regalo para que las nenas le den un regalo a la madre.

Cinthia: -Me lo compró mi mamá. Yo sí le regalo. Hago que las nenas le regalen porque a mí me da felicidad.