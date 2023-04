Fuerte opinión de Carmen Barbieri sobre Jey Mammon tras su regreso al país: "Vino a poner la cara"

Carmen Barbieri opinó con contundencia del regreso de Jey Mammon a la Argentina, luego de 12 días en España, país en el que se refugió tras hacerse pública la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto en 2020, de abuso sexual a sus 14 años.

Antes de emitir su fuerte punto de vista, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) puso al aire las imágenes de Jey en el aeropuerto y su palabra.

Más sobre este tema Jey Mammon volvió a Argentina, tras su viaje a Madrid por la denuncia de Lucas Benvenuto: las fotos de su llegada

"Volví porque es mi país. Vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días, a relajar un poco", dijo el humorista y conductor.

"Vino a poner la cara. Hay que poner la cara, loco. Todavía no contó la verdad, su verdad". G-plus

"No me fui a reflexionar. Me fui a descansar y ahora volví, para ordenarme un poco, para establecer lo que tenga que hacer. Para dejar en claro cuál es la verdad, que es lo más importante", agregó Jey Mammon.

Más sobre este tema La emoción de Lucas Benvenuto por el proyecto de ley para que no prescriban los abusos contra los menores

CARMEN BARBIERI OPINÓ CON FIRMEZA DEL REGRESÓ DE JEY MAMMON AL PAÍS

Luego de ver la nota de Jey Mammon, Pampito tomó la palabra: "Dice 'vengo a ordenar lo que tengo que ordenar'. Yo siento que le va a iniciar un juicio a Lucas".

Sin embargo, Carmen disintió: "Vino a poner la cara. Yo entendí eso. Para mí viene a poner la cara. hay que poner la cara, hay que poner la jeta cuando te pasa algo. Tenés que sentarte, y decir 'bueno, sí, yo hice esto o hice lo otro. Soy responsable, acá estoy'".

"De esta manera lo compra a gente. Hay que poner la cara, loco. Yo creo que viene a poner la cara. Se fue por muy poco tiempo a Europa", aseguró Barbieri.

"Lo único que falta ahora es que le inicie un juicio a Lucas. ¿Con todo el sufrimiento de Lucas se va a ligar un juicio? ¿Pegar? ¿Hacer leña del árbol caído?". G-plus

Atenta a su firme opinión, Estefi Berardi le contestó: "Pero la puso". Y Pampito acotó: "Fue muy soberbio".

Con una postura tomada, Carmen continuó: "Dopadísimo. Hoy no está dopado. No se tomó ningún Rivotril. Es más él… Y todavía no puso la cara. Todavía no contó la verdad. Su verdad".

Sobre la posibilidad de que Jey Mammon lleve a la Justicia a Lucas Benvenuto, Barbieri concluyó, indignadísima: "Lo único que falta ahora es que le inicie un juicio a Lucas. ¿Con todo el sufrimiento de Lucas se va a ligar un juicio? ¿Pegar? ¿Hacer leña del árbol caído? ¿Cómo va a hacer eso? Es lo peor que puede hacer".