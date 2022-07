Fuerte mensaje de Karina Iavícoli a Estefi Berardi en vivo: "Cuando tenga 30 años de carrera voy a aceptar sus consejos"

Lejos de que quedara en la nada la información que lanzó Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo al asegurar que Martina, la novia de Iván Noble, es la señalada como la supuesta tercera en discordia entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón, Estefi Berardi desestimó la versión al dar a conocer la palabra de la joven en LAM. Pero la panelista del ciclo de eltrece no pasó por alto el consejo de su colega.

“Cuando Estefi Berardi tenga 30 años en la televisión, puede que acepte algún consejo de ella”, lanzó Iavícoli en vivo respondiéndole a Estefi, quien había cuestionado su manera de dar la noticia.

“Un beso Estefi, a seguir triunfando”, agregó, tirando un besito a cámara. Por último, ante la consulta de Rodrigo Lussich sobre si mantiene sus palabras, Karina cerró, tajante: “¿Y a vos qué te parece? Yo no soy guionista, no me dedico a escribir novelas. Lo mío es la información, así que yo sostengo al pie de la letra todo lo que dije ayer”.

Karina Iavícoli: "Cuando Estefi Berardi tenga 30 años en la televisión, puede que acepte algún consejo de ella". G-plus

REVELAN QUIÉN SERÍA LA MUJER DE LOS CHATS DE RICKY DIOTTO DURANTE SU MATRIMONIO CON FERNANDA CALLEJÓN

Así como Karina Iavícoli había adelantado la crisis de María Fernanda Callejón y su esposo, ahora reveló la identidad de la supuesta tercera en discordia.

"¿Querían saber con quién eran los chats de Ricky Diotto? Es con Martina, la novia de Iván Noble", afirmó la panelista de Socios del Espectáculo.

La revelación fue luego de que Callejón le reclamara que diera la información completa, aunque Iavícoli admitió que no sabía si Noble "está al tanto" de la relación de Ricky con Martina.

Al final, Karina Iavícoli explicó cómo está el vínculo de Martina con Iván Noble: "Es una relación que van y vienen. Por lo que yo sé, ellos siguen saliendo".