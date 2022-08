Fuerte mensaje del hijo de Piñón Fijo a su padre en medio de las internas familiares: "No hay ningún tema de dinero"

Jeremías Gómez le respondió con contundencia a su padre, Fabián Alberto Gómez, popularmente conocido como Piñon Fijo, luego de acusarlo a él y a su hermana Sol de impedirle ver a sus nietos.

La denuncia pública que hizo el animador infantil en su Instagram puso bajo la lupa del espectáculo las explosivas internas familiares, que se potenciaron tras la separación de Piñón Fijo de su esposa, y tras las versiones de reclamos económicos.

Más sobre este tema Fuertísimo descargo de la hija de Piñón Fijo contra su padre: "Está desaparecido desde el último maltrato"

En contacto telefónico con Pablo Layús, Jeremías arremetió duro contra su padre: "Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo, trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie. Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de 'mucho dinero'".

"Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo, trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie". G-plus

"Mi hermana y to lo único que hubiésemos querido, en estos tiempos de tanta tormenta, es que ese 'yo amo a mis hijos' que dijo en conferencia de prensa lo haga puertas adentro, levantando el teléfono, tocando una puerta”, continuó diciendo el hijo de Piñón Fijo, en el mensaje leído en Intrusos.

"Te juro que con algo tan simple como eso se solucionaban todas las diferencias, porque el amor hacia él siempre estuvo, más allá de todo. Por eso siempre lo supimos perdonar y cuidar", aseguró Jeremías.

"Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de 'mucho dinero'". G-plus

Y recalcó: "No hay ningún tema de dinero. Tenemos la dignidad y las ganas suficientes para ganarnos la vida por nuestros medios. Como lo hicimos siempre. Aunque muchas veces no se haya valorado".

EL DESCARGO DE PIÑON FIJO TRAS LAS DELICADAS DECLARACIONES DE SUS HIJOS

"Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", escribió el viernes pasado Piñón Fijo en Instagram, junto a una foto con su nieta y utilizó dos fuertes hashtag #derechonietos #derechoabuelos.

Visibilizada la interna familiar, Sol y Jeremías recurrieron a sus redes sociales para desmentir que su padre tenga prohibido ver a sus nietos. Y lo acusaron de "maltrato y humillaciones", entre otras delicadas cosas.

Más sobre este tema Revelan quién es Fernanda, la pareja de Piñón Fijo tras separarse de la madre de Sol y Jeremías

Acto seguido, el famoso animador infantil rompió el silencio en una conferencia de prensa: "Si lo tuviera que volver a hacer, no lo haría, fue hacer un posteo en las redes diciendo que extrañaba a mi nieta".

"Eso desencadenó una serie de conjeturas en el periodismo, en la prensa, y esa bola de nieve que se generó les hizo daños a mis hijos. Y ya sabemos la reacción. Hay una parte dolorosa, hoy en día es fácil acusar de maltrato y violencia y omitir la verdad", agregó.

"Es medio bizarro y patético que un payaso esté hablando de cosas demasiado serias. A mis hijos los amo, a mis nietos los amo, nunca haría nada para hacerles daños", expresó Piñon Fijo, en medio de la polémica con sus hijos.