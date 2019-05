Fuerte mensaje de Cinthia Fernández tras el cruce de Flor de la Ve con Archimó: "Se van cayendo las caretas"

Cinthia Fernández está enfrentadísima a Flor de la Ve, a quien acusó de haberle pedido a Gerardo Sofovich que la baje de una obra por decir que prefería que ganara Liz Solari el Bailando y no ella.

Tras varios cruces con De la Ve, en las últimas horas Cinthia se metió de lleno en el cruce que protagonizó Flor con Valeria Archimó en Flor de Tarde (lunes a viernes de 13 a 14:30 por Ciudad Magazine).

Archimó le dijo a la conductora que Sofovich le había contado que por pedido de ella no había podido bailar con Hernán Piquín en la obra que compartían los tres, La fiesta está en el Tabarís, en el año 2009.

“Gerardo dijo que no bailábamos juntos porque vos no nos dejabas. El cuadro nunca se hizo. Flor era la cabeza de compañía y hay cosas que deciden las cabezas de compañía y uno se las tiene que comer. Fue así”, sostuvo Valeria.

“¡Te amé Vale, te amé! Poco a poco se van cayendo las caretas. Negadora serial. Hay que animarse a contar lo que antes era normal, porque ya de a poco hay menos abuso de poder de parte de LAS grandes figuras" G-plus

Pero Flor se defendió e incluso hizo referencia clara a la acusación de Cinthia: “No, no fue así. No tengo por qué mentirte”, le retrucó la capocómica. “Yo no sabía esto, lo ignoraba. Me vengo desayunando con que hago estas cosas, y no soy ese tipo de persona. Vivo enterándome de que bajaba tanta gente. ¡Sería Flor de hija de puta en lugar de Flor de Tarde! Que te adjudiquen cosas que no sos…”.

Al ver una nota de Ciudad sobre el tenso momento, Fernández la compartió en Twitter y agregó, muy picante: “¡Jajajajaajjajajan te amé Vale, te amé! Poco a poco se van cayendo las caretas. Negadora serial. Hay que animarse a contar lo que antes era normal, porque ya de a poco hay menos abuso de poder de parte de LAS grandes figuras”.

Y cuando Pampito Perello Aciar, panelista de Flor de Tarde, le recordó que fue De la Ve quien sacó el tema en su programa, Cinthia le retrucó: “¡No importa! Se lo dijo”.