Fuerte mensaje de Carmen Barbieri a Matías Defederico por no viajar para acompañar a su hija: "Te pago yo el pasaje"

Carmen Barbieri fue durísima en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) con Matías Defederico por no viajar a Punta Cana para acompañar a su hija Francesca y a su exesposa Cinthia Fernández, luego de que la pequeña fuera diagnosticada con una gastritis aguda.

“¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas?”, dijo indignada la conductora tras saber cómo está Francesca.

Luego, continuó con su descargo: “Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien que se sentiría mucho mejor, y tendría que estar con Cinthia”.

"Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta, en este momento no importa nada más que la nena". G-plus

“No importa lo que pasó o si están juicio, en este momento no importa nada más que la nena, ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta!”, reiteró Carmen mirando a cámara.

Asi, Carmen le demostró su total apoyo a la panelista, quien se está encargando sola de la recuperación de su niña: “Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta”.

Más sobre este tema La angustia de Carmen Barbieri por la salud de la hija de Cinthia Fernández: "Le prendí una velita"

EL ENOJO DE CARMEN BARBIERI CON MATÍAS DEFEDERICO: "NI LO QUIERO NOMBRAR"

Luego de que Cinthia Fernández revelara que su hija menor, Francesca, sigue delicada de salud a pesar de haber sido dada de alta, Carmen Barbieri se mostró enfurecida.

“Me saca que el padre no se tome un avión, no es que no tenga un mango, te lo pago yo; esto juega en contra de él totalmente”, dijo la conductora en Mañanísima.

Más sobre este tema Cinthia Fernández, muy angustiada por la salud de Francesca: "Hay que rezar"

Al final, sentenció: “Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está”.