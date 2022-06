Fuerte mea culpa de Martín Salwe tras su pelea con Chino Leunis y su cruce con Locho en El Hotel de los Famosos: "No me reconozco de esa manera"

Luego de quedar nominado por primera vez en El Hotel de los Famosos después de un fuerte chispazo que mantuvo con Locho Loccisano y una feroz pelea con Chino Leunis, Martín Salwe aprovechó el cara a cara con los conductores para hacer un mea culpa.

“Lo de ayer me puso muy triste, la reacción con ustedes, también con Locho… no me reconozco de esa manera, ni cerca. No sólo en un juego sino en la vida, no soy así”, comenzó diciendo Salwe en el reality de eltrece.

“Pero bueno, son momentos. Ayer perdí el control y quiero retomarlo, tener ese temple, estabilidad, volver a enfocarme, a no estar aburrido, a tener cosas para hacer y volver a fojas cero o a foja dos o tres”, agregó.

Por otro lado, el locutor dio detalles de cómo desea manejarse dentro del juego: “Quiero ser el Martín del principio, no el insoportable lo prometo, pero a uno más copado y más alegre”.

Por último, ante la consulta sobre cómo vive esta primera nominación, Salwe cerró: “Es parte del juego. A veces toca ganar, a veces perder, nominar, estar nominado”.