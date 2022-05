Fuerte mea culpa de Luis Novaresio al hablar de la muerte de Gerardo Rozín: "No tuve la valentía de despedirme de él y estoy muy arrepentido"

Luego del dolor que generó la muerte de Gerardo Rozín entre sus amigos, familiares y público, Luis Novaresio realizó un fuerte mea culpa al contar como reaccionó cuando se enteró que el conductor y productor estaba enfermo.

Indagado por Andy Kusnetzoff sobre su vínculo con Rozín, Luis se sinceró en PH, Podemos Hablar: “Era amigo de Gerardo. Nos cruzamos en Rosario (done nacieron ambos), trabajamos en radios distintas y cuando yo me vine para acá, nos juntamos”, comenzó diciendo.

“Tengo una especial cuestión con eso porque no tuve la valentía de despedirme de él. Cuando me enteré de su enfermedad por Daniel Hadad, sabía que lo que iba a pasar era inevitable y no pude. Me parecía y me parece injusto lo que le pasó”, agregó, a flor de piel.

"No tuve la valentía de despedirme de Gerardo Rozín. Cuando me enteré de su enfermedad por Daniel Hadad, sabía que lo que iba a pasar era inevitable y no pude". G-plus

Además, recordó cómo fue la última conversación con Gerardo: “Lo llamé y él se enojó, con toda la razón, porque no lo había llamado antes. Quedamos en vernos. Por supuesto, yo soy difícil y no fui”.

"Cuando falleció Rozín, me di cuenta de que había sido un cobarde y cag... por no haber podido enfrentar esa historia. Es muy difícil. Me recontra arrepentí. Estoy arrepentido". G-plus

“Y cuando falleció, me di cuenta de que había sido un cobarde y cag... por no haber podido enfrentar esa historia. Es muy difícil. Me recontra arrepentí. Estoy arrepentido. No supe enfrentar un hecho así y no estuve a la altura”, cerró el invitado de la noche, a corazón abierto.