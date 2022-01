Fuerte información de Estefi Berardi sobre el rumor de romance de Cinthia Fernández y Pasti: "Sus compañeros me dijeron que salían"

La semana pasada, Matías Defederico (32) acusó a Cinthia Fernández (33) de que le fue infiel con Pasti (26), un excompañero de Stravaganza, y que ese fue el motivo de la separación que se consumó hace cuatro años, y ahora EstefI Berardi contó la información que obtuvo sobre la polémica.

"En Mahatma, en 2018, Cinthia re salía con Pastilla. Lo que me dicen sus compañeros de elenco es que ella re hacía todo para que se entienda que estaban juntos. No es que lo hacía de forma sutil. Tal vez estaba separada, eso lo sabrán ellos", aseguró la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine)

En un principio, Estefi había comentado: "Yo no sé si las fechas coinciden y decir si fue infidelidad o no, porque ellos saben cuándo estuvieron y cuándo no. Lo que estoy en condiciones de confirmar es que todo su elenco me dice que re salían Pastilla y Cinthia Fernández".

De todas formas, Franco Friguglietti había admitido en Intrusos la veracidad de los chats con Cinthia Fernández que publicó Matías Defederico, pero aclaró. "Con Cinthia nunca pasó nada. Lo juro".

LA SUPUESTA DECEPCIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON PASTI

Por otra parte, Berardi reveló en Mañanísima la razón por la cual Cinthia Fernández habría terminado su romance con Franco Friguglietti.

"Lo que me dijeron es que Pastilla recién se separaba de su ex, que era la compañera de Lizardo Ponce en La Academia, Jose. Pero Pastilla no solo salía con Cinthia, sino que también salía con Florencia Moyano, otra chica del elenco. Eran muy amigas y las dos se sacaban los ojos por Pastilla", comentó Estefi.

"Eran amigas, cuando empezó este tema de Pasti se distanciaron, hasta que un día se juntaron a hablar en el camarín porque descubrieron que Pastilla habría estado con las dos el mismo día. Ahí las dos se dieron cuenta de que coincidieron y no lo vieron nunca más al pibe", cerró Estefanía Berardi sobre Cinthia Fernández y Pasti.