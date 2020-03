Fuerte gesto de Yanina Latorre al ver el saludo de Nequi Galotti por los 1000 programas de LAM: "No me busques"

Con motivo de celebrar los 1000 programas de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito puso al aire muchos saludos de famosos felicitándolos. Entre ellos, algunas ex "angelitas" brindaron su cálido testimonio y otras fueron más punzantes.

Nequi Galotti se fue de LAM a fines de 2018, luego de cumplir un ciclo y protagonizar más de un escandaloso cruce con Yanina Latorre, a quien ninguneó en su saludo festivo... ¡y tuvo una filosa réplica verbal y gestual!

"No me busques. Algún día, Nequita, voy a contar todo lo que me contaste en camarines", disparó Yanina, tras hacer picantes gestos al aire mientras Galotti hablaba. G-plus

"¡Que los cumplas muy feliz! ¡Felices 1000 programas! Me acuerdo cuando cumplimos 500 programas lo bien que la pasamos. Nos fuimos a comer y de fiesta. Me imagino que te irás de fiesta con todas las chicas. Fue muy lindo laburar con vos (Ángel). Sos un genio, cómo manejás los tiempos, cómo manejás el programa, cómo nos hacías callar a todas juntas. Y guardo muy lindos recuerdos, como haber trabajado con Carmela Bárbaro, Noe Antonelli, Analía Franchín, Andrea Taboada y seguro que me estoy olvidando de otras. Si hubo algo malo, ya está, solté. No me importó nunca más", dijo Galotti, mientras Yanina se burlaba de sus palabras haciendo gestos explosivos, como el de vomitar y aburrimiento.

Finalizado el saludo de Nequi y ante la reacción simultánea de Yanina, De Brito le cedió la palabra para que le responda, y la panelista lo hizo en tono desafiante: "No me busques. Algún día, Nequita, voy a contar todo lo que me contaste en camarines".