Fuerte gesto de China Suárez con Paula Chaves que confirma el fin de la amistad: la dejó de seguir en redes

Con un silencioso, pero contundente gesto en Instagram, China Suárez confirmó el fin de su amistad con Paula Chaves, modelo y conductora con la que tenía una íntima relación hasta que estalló el Wanda Gate.

"La China Suárez dejó de seguir a Paula Chaves", informó Estefi Berardi en Twitter, dando cuenta de que la actriz eliminó de Instagram a la esposa de Pedro Alfonso, quien aún la sigue en su red social.

Quebrada la amistada, a fines de 2021, cuando salió a la luz el affaire de la ex de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi, la China borró de sus redes a las hermanas Nara: con Zaira, Suárez comparte agencia de modelos y tenían una cariñosa relación previo al escándalo.

EL ALEJAMIENTO DE PAULA CHAVES DE CHINA SUÁREZ

En noviembre pasado, Paula Chaves visitó Cortá por Lozano y se metió con reservas en el conflicto que enfrentó a la China Suárez con Wanda Nara y destacó su incondicional amistad con Zaira.

"Es horrible (lo que pasó), pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", había dicho la modelo y conductora.

Tomando partido por Zaira Nara y minimizando la amistad que tenía con China Suárez, Paula Chaves agregó: "Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo".