Fuerte frase de Susana Giménez tras replicar el audio falso de Alberto Fernández: "No quiero Argenzuela"

En estos últimos días, se viralizó un audio falso de Alberto Fernández. Un imitador se hizo pasar por el Presidente y lanzó polémicas frases sobre las restricciones que buscan frenar el avance del covid. Sin embargo, más de una persona pensó que era verdadero.

Cuando Susana Giménez replicó el audio en Twitter, muchos le aclararon que se trataba de una imitación. De hecho, hasta Fernández remarcó que era una "imprudencia" hacer eco de una fake new y le dijo que no era él.

Entonces, la diva explicó qué pasó y reveló que su intención no era hacerle RT. De hecho, tuvo que pedirle a su hermano, Patricio, que la ayudara a borrarlo.

"Nunca pongo nada en Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Estaba viendo que se suicidó el manager de El Puma, que yo lo adoraba y veo una cosa... La empecé para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue! Y me llama mi hermano y me dice: ‘¿Qué pusiste?’... Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía cómo hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré. Los tres puntitos, las tres rayitas”, explicó en Pan y Circo.

"Si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas" G-plus

Y cerró remarcando que jamás habría compartido algo así. “No es mi estilo la agresión. Yo puedo pensar lo que quiera pero jamas ofendería a nadie públicamente. Era un fake news. Fue papelón”, sentenció.

Además, lanzó una reflexión muy fuerte cuando le preguntaron si piensa volver a Argentina ya que hace meses está en Uruguay: "Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo".