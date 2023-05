Fuerte frase de Romina Pereiro sobre su charla con Jorge Rial, internado en Colombia: "Fuimos una familia"

Mientras Jorge Rial se recupera en Bogotá de la descompensación cardiaca que sufrió, y evoluciona favorablemente, Romina Pereiro dio una nota donde habló de los cuidados que tenía el conductor con las comidas y reveló que tuvieron una breve charla.

“Tuve mucha angustia y esperé a que se resuelva bien. No sabía nada hasta que supe que estaban las chicas y Guille allá fue bastante angustiante”, reconoció la nutricionista, sobre el viaje de Morena y Rocío Rial y el doctor personal del periodista, Guillermo Capuya.

“Una vez que supe que estaba rodeado de su familia y su médico, me quedé más tranquila. Pude hablar con él y estaba mejor”, aseguró, antes de revelar la charla que tuvieron.

ROMINA PEREIRO CONTÓ CÓMO FUE SU CHARLA CON JORGE RIAL EN COLOMBIA

“Hablé con él y ahí me quedé tranquila”, reconoció. “Pude hablar con él ayer a la tarde. Fue unos minutitos. ‘Estoy bien, quédate tranquila’, ‘un beso a las nenas’, ‘cualquier cosa que necesites’ y ya está”, detalló, para hablar de la postura que tomó.

“Estamos separados hace un año y medio. Por un lado me llamaban y me preguntaban a mí y por otro, no soy yo la persona que tiene que salir a dar un parte o a contar porque él está rodeado de su familia, de su médico”, aseveró.

“Si bien somos… Fuimos una familia, hoy ya no estamos juntos hace bastante y ese no es mi lugar”, concluyó, corrigiéndose.