Fuerte frase de Nicole Neumann tras el conflicto con Fabián Cubero: "Muchas veces nos hacen tanto daño..."

A casi dos años de ponerle fin a la relación de pareja, el vínculo de Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) se limita a lo que compete a las necesidades de sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4).

Sin embargo, el conflicto y las diferencias entre ellos no se terminaron de limar. Esta semana, el futbolista de Vélez sorprendió con una contundente declaración en El Espectador, el programa radial de Ángel de Brito.

"Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Todos tienen una versión de los hechos". G-plus

"Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de un viaje el jueves, por medio de una de ellas. Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado, porque no es la primera vez que me pasa. Quiero ponerle un orden a estas cosas que pasan y que no son normales", dijo, visibilizando que no estaba al tanto de la estadía que sus niñas pasarían en Salta, provincia en la que actualmente están.

A la distancia, la modelo le respondió a su expareja a través de Instagram, pero de un modo indirecto, dado que recurrió a fuertes frases para evidenciar lo que siente y pasaría en la intimidad con el padre de sus hijas.

Más sobre este tema El enojo de Cubero con Nicole Neumann: "Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas"

"Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Creeme todos tienen una versión de los hechos. Deja que el tiempo ponga a todos en su lugar. Calla es de sabios", compartió Nicole, en una historia, ¿apuntando a Cubero?