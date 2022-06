Fuerte frase de Flor Peña sobre las clases de catequesis de Jey Mammon a China Suárez: "Ella no aprendió nada"

Con total desparpajo, Jey Mammon había recordado su pasado como "pésimo catequista" de "gente grosa", entre quienes estaba China Suárez, y por eso Florencia Peña aprovechó para chicanearlo.

"Él fue catequista de la China. Entonces lo que dijo fue 'yo no sé si no aprendió, o yo le enseñé mal'. Las dos cosas, Jey. Vos enseñaste como el cu... y ella no aprendió nada", bromeó la conductora de LPA en su monólogo del lunes.

Con humor, Florencia Peña remató su chiste a Jey Mammon y China Suárez con una picante referencia personal: "Te lo digo porque yo también fui a colegio religioso y mirá las cosas que nos pasaron".

EL RECUERDO DE JEY MAMMON DE SU ÉPOCA DE CATEQUISTA DE CHINA SUÁREZ

Por otra parte, tiempo atrás Jey Mammon había compartido una foto que le había enviado China Suárez de pequeña, cuando eran profesor y alumna.

"Gracias China Suárez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso", saludó desde Twitter con la postal de niña de la novia de Rusherking.

Anécdota que Jey Mammon completó con su estrecha cercanía a quien ahora es el papa Francisco: "En esa época Jorge Bergoglio era el cardenal (primado de Buenos Aires). Yo tocaba en la misa y él salía en la televisión. (...) yo escribía canciones de misa y él las tenía que firmar y autorizar".