Fuerte frase de China Suárez sobre su estricto silencio durante el escándalo con Wanda Nara por el affaire con Mauro Icardi

A 10 meses del escándalo con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi, China Suárez lanzó su primera canción autorreferencial, llamada Lo Que Dicen De Mí, en la que habla en profundidad del dolor que sintió al estar en el centro de las críticas, por meses.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", reza una de las estrofas más potentes del tema que escribió la actriz y cantante.

Más sobre este tema China Suárez les dedicó un profundo mensaje a sus hijos: "Algún día les contaré que ellos me sostuvieron a mí"

LA FUERTE FRASE DE LA CHINA SUÁREZ

En una nota radial con Julio Leiva, el conductor de Crossover le preguntó a la China por su firme decisión de contar cómo vivió el momento más explosivo de su vida, en lo mediático, tras el Wanda Gate y su separación de Benjamín Vicuña, y la artista sorprendió con su contundente frase.

"Estoy en una edad en la que ya no tengo más paciencia para seguir agachando la cabeza. No hay que quedarse callado". G-plus

"En otro momento no hubieras hecho esto. ¿Qué te llevó a tomar la decisión y decir 'ahora sí'?", le preguntó Leiva, sobre la letra autorreferencial de la China, en la que se expone desde adentro y se muestra vulnerable.

Más sobre este tema Las fotos de China Suárez junto a Rusherking en su lanzamiento musical: mucho amor y amigos famosos

Con firmeza, Suárez respondió por qué rompió el silencio, a través de la música: "Tenía gente alrededor que me decía 'no hables de esto porque iluminás el problema'. O 'si vos no decís que te están bardeando, por ahí la gente no se entera'. Pero creo que es importante para mí (hablar)".

"Estoy en una edad en la que ya no tengo más paciencia para seguir agachando la cabeza para muchas cosas. No hay que quedarse callado. Yo decidí ponerlo en una canción", sentenció la China, sin mención explícita a ninguno de los escándalos pasados.