Fuerte enojo de Wanda Nara con LAM, al llegar a la Argentina: "No tengo ganas de dar una nota; tienen mala onda"

Wanda Nara llegó a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales y se negó con contundencia a darle una nota a LAM, luego de ser criticada por sus constantes viajes y por su supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?

Incluso, Yanina Latorre había expresado abiertamente su bronca con la empresaria por cambiar de actitud con ella, tras defenderla en el escándalo con la China Suárez y apoyarla tras la infidelidad de Mauro Icardi.

"No me contesta más el teléfono. Es una maleducada, con todo lo que hice el año pasado con el Wanda Gate”, dijo la panelista, sin vueltas.

"No voy a parar, estoy cansada. Tengo que ir a trabajar muy temprano. Y no tengo ganas de dar notas. Cuando quiera, voy al piso". G-plus

EL ENOJO DE WANDA NARA CON LAM

Notero Alejandro Castelo: -¿Podemos frenar?

Wanda: -La verdad que no porque me estoy yendo a trabajar, muy temprano a la mañana.

Notero: -Vi tu descargo, ¿te enojaste con gente que te criticó por viajar?

Wanda: -No tengo ganas de dar notas. Cuando quiera, voy al piso. Eso fue lo que dije. Gracias por venir.

"Estoy disgusta porque doy notas con buena onda y después tienen mala onda. No voy a hablar más". G-plus

Notero: -¿Estas enojada con las "angelitas"?

Wanda: -No tengo ni idea. No voy a dar ninguna declaración.

Notero: -¿Cambió tu relación con Yanina Latorre?

Wanda: -No voy a hablar nada. Yo tengo la mejor, si hay alguien que tiene buena onda en la vida, soy yo. Pero viajo cada 4 o 5 días y no tengo ganas de dar una nota cada vez que viajo. Vos no tenés la culpa, pero no tengo ganas.

Notero: -Ponete acá así se te ve.

Wanda: -Pero no estoy dando una nota. Cada vez que llegué, te di una nota. Hice una historia explicando que no iba a dar más notas. Cuando quiera, voy a ir al piso.

Notero: -¿Estas enojada, Wan?

Wanda: -No, estoy bien. Estoy cansada. Estoy disgusta porque doy notas con buena onda y después tienen mala onda. No voy a hablar más. No voy a hablar de nada. Con vos tengo la mejor, pero no tengo ganas de dar notas. Esto lo siento como algo agresivo, porque digo que no quiero dar una nota.